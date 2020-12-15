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В Москве не будут ограничивать посещение катков из-за коронавируса

22:49
Катки в Москве будут работать. Фото moscowseasons.com., ТАСС
Катки в Москве будут работать. Фото moscowseasons.com., ТАСС
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Власти Москвы не планируют вводить ограничения на посещение катков из-за пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Никаких ограничений нет, — цитирует Немерюка ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают».

Также Немерюк отметил, что не видит предпосылок для закрытия ресторанов и магазинов.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения коронавирусом.

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