В Москве не будут ограничивать посещение катков из-за коронавируса

Власти Москвы не планируют вводить ограничения на посещение катков из-за пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Никаких ограничений нет, — цитирует Немерюка ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают».

Также Немерюк отметил, что не видит предпосылок для закрытия ресторанов и магазинов.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения коронавирусом.