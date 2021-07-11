В Москве менее чем за сутки закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

В Москве закончилась вакцина «КовиВак», ожидается новая поставка препарата, информирует сайт мэра Москвы.

«Вакцины «Ковивак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — говорится на странице с информацией о бесплатной вакцинации в Москве и доступных вакцинах.

10 июля сообщалось, что вакцина «Ковивак» появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено — не более 850 доз. Прививку можно было сделать без записи. В этот же день в павильоны желающие привиться выстроились в очереди.

Однако уже в ночь на воскресенье на сайте мэра Москвы на информационном баннере о местах, где можно привиться с использованием этого препарата появилось предупреждение, что вакцина закончилась.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявили 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки.