В Москве изъяли 673 кг кокаина из Латинской Америки с изображением Месси на упаковках

В Москве 20 декабря изъяли более 673 кг кокаина с принтом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на упаковках.

Скриншот видеоролика.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, были задержаны двое россиян, которые причастны к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. Отмечается, что партия предназначалась для отправки в страны Евросоюза.

Стоимость изъятого кокаина равна 2,5 миллиарда рублей. После перепродажи сумма могла увеличиться до 6,5 миллиарда.

Задержанным может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.