В Москве будут штрафовать за нарушение мер по коронавирусу по данным в соцсетях
13:02
Московские инспекторы могут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании опубликованных в соцсетях видео и других данных, информирует «РИА Новости».
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавируса — 26 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5181 (19,4 процента) без клинических проявлений.
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