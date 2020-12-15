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В Москве будут штрафовать за нарушение мер по коронавирусу по данным в соцсетях

13:02

Московские инспекторы могут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании опубликованных в соцсетях видео и других данных, информирует «РИА Новости».

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавируса — 26 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5181 (19,4 процента) без клинических проявлений.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html

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