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Сегодня, 12:46

В Москве будет осуществляться продажа пива на регбийных матчах с нового сезона

Виктория Кравченко
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Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что с нового сезона в Москве на регбийных матчах будут продавать пиво.

«В культуре регби два символа — галстуки и пиво. Потерять возможность продавать пиво, если это разрешили, было бы глупо. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими пивоваренными компаниями, чтобы они поучаствовали в этом проекте. Мы точно с нового сезона это начнем. Может быть, не только в Москве», — цитирует Артемьева ТАСС.

В мае правительство Москвы разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: https://tass.ru/sport/15031875
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