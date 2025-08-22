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22 августа 2025, 15:42

В Москве арестовали тренера по обвинению в изнасилованиях ученицы

Алина Савинова

В Москве возбудили уголовное дело против тренера, которого обвиняют в изнасиловании и надругательстве над ученицей, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

По данным следствия, мужчина с июля 2023 года по апрель 2024 года, находясь на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области, совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей воспитанницы. После того, как девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что тренер в настоящее время заключен под стражу и проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Источник: https://t.me/skmoscowgsu/5172
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