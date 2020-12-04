В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины заболели COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 273 участника пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заразились инфекцией.

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5 процента от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо», — заявила она в эфире канала «Россия 24».

По словам заммэра, неизвестно, кто из них получал плацебо. Она полдчеркнула, что названные цифры говорят об эффективности вакцины сами за себя.

Ракова отметила, что на сегодняшний день более 20 тысяч человек в столице получили обе дозы вакцины от коронавируса.

С утра 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медицинских рабочих, учителей и работников социальных служб. Пункты вакцинации начнут работать с 5 декабря.

По последним данным Роспотребнадзора, в России за весь период пандемии зарегистрировано 2 402 949 случаев коронавируса. Зафиксировано 42 167 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.