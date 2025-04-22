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В Москве 26 апреля пройдут ливни с мокрым снегом

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

В субботу, 26 апреля, в Москве ожидаются аномальные ливни с мокрым снегом, сообщает метеоролог и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Также возможно похолодание до нуля градусов. Резкое изменение температуры ожидается во вторник, 22 апреля. В небе появятся дождевые облака, возможны грозы.

В среду воздух прогреется до 25 градусов, а уже в четверг в Москве будет похолодание до 8-15 градусов. При этом в столице продолжатся ливни.

Источник: Telegram-канал Евгения Тишковца
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