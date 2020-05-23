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В Московском зоопарке умер крокодил, который пережил Вторую мировую войну

13:27
Аллигатор Сатурн. Фото Московский зоопарк
Аллигатор Сатурн. Фото Московский зоопарк

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. В зоосаде сообщили, что животное скончалось от старости в возрасте 84 лет. В дикой природе продолжительность жизни представителей данного вида — от 30 до 50 лет.

Сатурн родился в США в 1936 году, почти сразу же его доставили в Берлинский зоопарк, откуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Британские солдаты обнаружили аллигатора в 1946 году и передали в СССР. Сатурн прожил в Московском зоопарке 74 года.

— Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно, — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. — Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации.

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-41067988_19517

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