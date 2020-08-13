В московских школах не будет массовых мероприятий и линеек

Массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает оперштаб Москвы.

По словам мэра, передвижение детей в школах и между классами будет ограничено, учащимся не нужно будет сидеть в масках. Также Собянин заявил, что массовые мероприятия в Москве в день города будут ограничены, так как ситуация не располагает к полномасштабному празднованию.

При этом мэр назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса.