В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
08:10
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила число новых случаев заболевания коронавирусом.
За последние сутки число заболевших выросло почти на 260 тысяч. Это самое большое однодневное увеличение количества инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта 2020 года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован ВОЗ за день до этого.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 427 731. Зафиксировано 604 963 летальных исхода, вылечились 8 618 100 человек.
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