В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила число новых случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки число заболевших выросло почти на 260 тысяч. Это самое большое однодневное увеличение количества инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта 2020 года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован ВОЗ за день до этого.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире — 14 427 731. Зафиксировано 604 963 летальных исхода, вылечились 8 618 100 человек.