В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27 процентов человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход, полностью выздоровели 7 092 человека.

Наибольший прирост зараженных на 9 октября — в Москве (3 701), Санкт-Петербурге (469), Московской области (411), Ростовской области (265) и Нижегородской области (247).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

— В России зафиксирован максимальный суточный прирост зараженных коронавирусом. До этого наибольшее число зараженных было зарегистрировано 11 мая (11 656).

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 9 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 36 776 105.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 833 763 человека. Далее идут Индия (6 906 151) и Бразилия (5 029 539).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (217 738), Бразилия (149 034), Индия (106 521) и Мексика (83 096).

— Всемирная огранизация здравоохранения (ВОЗ) объявила о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным организации, за прошлые сутки в мире заразились 338 779 человек.