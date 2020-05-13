В Минздраве огласили срок появления вакцин от коронавируса

Первые препараты для вакцинации от коронавируса появятся в России ближе к концу июля, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

— Рассчитываю, что в июле, наверное, все-таки ближе к последней декаде, появятся первые препараты, — приводит ТАСС слова Мурашко. — Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью. Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.