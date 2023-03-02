В Минспорта заявили, что решение о включении крымских клубов в РФС принято

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из Крыма и Севастополя в состав РФС.

«Сможем ли мы увидеть клубы из Крыма и Севастополя в турнирах под эгидой РФС в следующем сезоне? Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Не владею полностью этой информацией. Знаю, что решение по этому вопросу принято, но с какого периода они будут играть лучше уточнить у РФС», — сказал Кадыров «СЭ».

Ранее президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что все местные команды готовы к лицензированию для вступления во вторую лигу чемпионата России.