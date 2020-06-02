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В Минобороны отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

09:51
Минобороны России. Фото function.mil.ru.
Минобороны России. Фото function.mil.ru.
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Министерство обороны РФ завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных Сил РФ со всей России. 3 июня планируется заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента.

Дополнительная информация:

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295403@egNews

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