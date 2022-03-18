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Сегодня, 12:50

В Министерстве спорта России заявили, что поддержка массового спорта в стране увеличится

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Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил, что в этом году ведомство окажет еще большую поддержку массовому спорту.

«Так или иначе вовлеченные в развитие массового спорта получили ставки, экипировку, дополнительные финансовые средства, которые увеличены на порядок. Более того, впервые в этом году букмекерские отчисления пошли на федерации, которые реализуют развитие массового спорта. Это значительный рывок вперед. Далее с учетом уже нынешней ситуации мы будем еще больший объем внимания уделять именно этому направлению, не забывая одновременно о спорте высших достижений.

Это две составные одной медали. В том числе паралимпийский и сурдлимпийский спорт — это тоже на контроле. В этом году они тоже начали получать отчисления, это реальный рывок". — цитирует Байсултанова ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В Минспорта России заявили, что поддержка массового спорта в стране увеличится.

Источник: https://tass.ru/sport/14112577
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