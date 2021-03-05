В Минцифры опровергли возможность отключения россиян от интернета

Минцифры РФ не отключит россиян от интернета, заявил глава министерства Максут Шадаев.

5 марта РБК сообщил, что о 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — цитируют Шадаева РИА Новости.

По его словам, силовые ведомства действительно пока не согласовали продление ранее выданных операторам разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. Министр уточнил, что всего на этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуются менее 100 тысяч абонентов.

Шадаев заявил, что проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами.