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В МИД России отреагировали на сообщение Белого дома США о победе над нацизмом

17:29

Официальный Twitter МИД РФ отреагировал на сообщение Белого дома, посвященное победе над нацистской Германией. 8 мая в официальном аккаунте Белого дома появилась запись: «8 мая Америка и Великобритания победили нацистов! «Американский дух всегда побеждает. Вот то, что в конце концов происходит».

«Не можем пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно «Америке и Великобритании». Основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»! Реальные факты истории нельзя игнорировать», — говорится в сообщении МИД РФ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MID_RF

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