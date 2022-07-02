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МИД РФ о призывах 33 стран отстранить Россию: «Это очередная попытка разрушить мировой спорт»

В МИД РФ отреагировали на призывы приостановить членство России в международных спортивных организациях
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что министры спорта 33 стран подписали заявление с призывом принять санкции в отношении российских и белорусских спортивных организаций.

«Это очередная попытка разрушить мировой спорт», — сказала Захарова «СЭ».

Вчера, 1 июля был обнародован совместный призыв 33 государств к международным спортивным организациям о приостановке членства спортивных федераций России и Белоруссии.

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

Обнародован совместный призыв западных государств к&nbsp;международным организациям о&nbsp;приостановке членства спортивных федераций России и&nbsp;Белоруссии. Министры спорта 33 стран требуют отстранения России. Чем это грозит?

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