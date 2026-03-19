В Латвии завели дело о доведении до самоубийства экс-мужа Седоковой Тиммы

Представитель семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело о доведении спортсмена до самоубийства.

«В Латвии возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы», — сказала Гаврилова ТАСС.

Ранее адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова заявляла, что ей неизвестно о возбуждении дела латвийскими компетентными органами. По ее словам, Следственный комитет России после двух доследственных проверок отказал в возбуждении уголовного дела.

Бывший муж Седоковой был найден мертвым в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Предварительно, причиной смерти латвийского баскетболиста стало самоубийство.

Тимма выступал за «Химки», «Зенит» и УНИКС, ряд европейских команд, а также за фарм-клуб команды НБА «Орландо».

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