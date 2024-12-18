В Латвии объявили сбор денег на перевозку тела баскетболиста Тиммы

В Латвии начали сбор денег на транспортировку тела баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы на родину.

Сообщение о сборе средств в своих соцсетях опубликовал близкий друг спортсмена Гатис Лининьш.

«Дорогие друзья и поклонники баскетбола. Я пишу от имени матери Яниса Аусмы Тиммы. Пожалуйста, поддержите нас, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии», — написал Лининьш.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. Причиной смерти баскетболиста названа асфиксия. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.