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В Латвии допускают, что самоубийство баскетболиста Тиммы могло быть подстроено

Евгений Козинов
Корреспондент
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Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии допускают, что самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могло быть подстроено.

«Об этом рассказали друзья бывшего мужа Анны Седоковой. Со слов Марка Пугачева, латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России. Якобы следы на шее от повешения выглядят подозрительно и неестественно, а в документах из Москвы это не указано. Однако утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было.

Родственники Яниса уже в курсе и планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, несмотря на итоги экспертизы. Требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Также друзья Тиммы рассказали, что Седокова убедила бывшего мужа переписать на нее минимум четыре квартиры.

17 декабря тело экс-баскетболиста нашли в центре Москвы. Предварительной причиной смерти 32-летнего латвийца считается асфиксия.

Похороны Тиммы состоялись 27 декабря в Риге. 3 января следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти Тиммы.

Янис Тимма. Mash: в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста Тиммы

Источник: Telegram-канал Mash
Янис Тимма
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