Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:35

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера: что это означает

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Въезд в Курскую область.
Фото Global Look Press

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, информирует «РИА Новости». Такой обстановка считается тогда, когда количество пострадавших становится свыше 500 человек, или размер ущерба превышает 500 миллионов рублей.

«Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы МВД.

Чрезвычайные ситуации бывают также локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней. Таким образом, ЧС федерального характера является самым высоким из всех возможных по масштабам распространения.

Данный режим вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь (или уже привело) к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.

В 2024 году такой режим вводили на территории Республики Саха (Якутия) из-за лесных пожаров, на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей — из-за обстановки, сложившейся в результате заморозков, в Омской области — из-за разлива рек Ишим и Иртыш, в Оренбургской области — по причине паводков.

2
1
Читайте также
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
Спринтер из Ботсваны Тебого стал олимпийским чемпионом
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На «Ростов Арене» появилась надпись в поддержку жителей Курской области
Новости
RSS RSS
Все новости