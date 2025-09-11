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В Курске открыли спортивный кластер с беговой трассой и воркаут-зоной

Спортивный кластер в Курске.
Фото ПСБ
Спортивный кластер в Курске.
Фото ПСБ
Спортивный кластер в Курске.
Фото ПСБ
Глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.
Фото ПСБ
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и председатель ПСБ Петр Фрадков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский открыли в парке «Боева дача» в Курске беговую трассу и воркаут-зону.

Глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.
Фото ПСБ

Трехстороннее соглашение о строительстве спортивного кластера, подписанное в июне этого года между ПСБ, ВФЛА и правительством Курской области, включает в себя два этапа. Первый уже завершен — для любителей здорового образа жизни были представлены беговая трасса протяженностью 3,6 км с современным освещением и воркаут-зона, оснащенная 60 тренажерами, в том числе специализированными для детей и людей с ограниченными возможностями. Для удобства посетителей предусмотрены места с беспроводной зарядкой и интегрированными Bluetooth-колонками.

Спортивный кластер в Курске.
Фото ПСБ

В следующем году — на втором этапе строительства — в Курске будет возведен беговой центр с раздевалками, душевыми, зоной хранения, залом для растяжки — с акцентом на безопасность и комфорт.

«Современный спортивный кластер стал еще одним шагом в развитии легкой атлетики в регионе. Этот проект, который реализуется ВФЛА при финансовой поддержке ПСБ, имеет большое стратегическое значение для Курской области. Он не только решает проблемы дефицита качественных спортивных площадок, но и формирует точку притяжения для молодежи и взрослых, способствуя популяризации массового спорта и активного образа жизни, делая спорт доступным для всех, — отметил на открытии Петр Фрадков. — Мы видим, с каким вниманием подходит руководство Курской области к спорту в целом и к легкой атлетике в частности. Надеюсь на тесное и плодотворное сотрудничество в дальнейшем».

Спортивный кластер в Курске.
Фото ПСБ

«Вместе с ПСБ мы делаем спорт и отдых частью повседневности людей всех возрастов и возможностей. Уверен, что новый спортивный кластер станет любимым местом для тысяч семей, выводя городскую среду Курска на новый уровень», — сказал Александр Хинштейн

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