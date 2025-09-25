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В Курске открыли инклюзивную спортплощадку

Новая площадка в Курске.
Алексей Ягудин.
Новая площадка в Курске.
Александр Хинштейн.
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На ней в комфортных условиях смогут заниматься люди с ограниченными возможностями и простые граждане.

Новый спортивный объект был открыт на территории сквера «Юность», расположенного между улицами Куйбышева и Союзной. Строительство инклюзивной площадки для горожан стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» — инициативе благотворительной программы ДоброFON компании FONBET.

Торжественное открытие объекта прошло при участии губернатора Курской области Александра Хинштейна, мастера спорта международного класса по фехтованию и председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Анны Гладилиной, олимпийского чемпиона по фигурному катанию и заместителя генерального директора компании Алексея Ягудина.

Алексей Ягудин.

Мероприятие посетили воспитанники школы АУ ДО КО «СШ «Арена» (в том числе с ПОДА), студенты-спортсмены Курского государственного университета (в том числе с ПОДА), спортсмены с ПОДА из Федерации регби Курска и Курской области и действующие спортсмены с ПОДА Курской области. Также присутствовали семьи с детьми, многие из которых занимаются фигурным катанием. Для них приезд Алексея Ягудина стал настоящим праздником.

«Мы очень хотим, чтобы у всех детей нашего города и области была возможность заниматься спортом, проводить время с умом и развиваться. Я благодарю Алексея Ягудина за то, что он сегодня приехал к нам, и компанию FONBET, которая выступила инициатором создания площадки и взяла на себя все расходы. Рассчитываю, что это не последнее наше сотрудничество. У нас есть общие цели, будем вместе работать над их достижением», — отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также он подчеркнул, что площадка — не только спортивный объект, но и пространство для социализации и общения людей разных возрастов.

Александр Хинштейн.

Мастер спорта России международного класса по фехтованию, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Анна Гладилина поделилась впечатлениями от совместной работы с благотворительной программой ДоброFON: «Когда нам пришла информация о возможности поучаствовать в таком проекте, это показалось невозможным чудом. На деле все действительно было просто и прозрачно: мы выбрали локацию, а коллеги под ключ построили прекрасную площадку. Мы возлагаем надежду, что наше сотрудничество будет продолжаться».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин рассказал о ценности этого события: «Министр спорта РФ Михаил Владимирович Дегтярев недавно сказал, что спорт должен быть доступен абсолютно для каждого человека. Именно к этому мы в ДоброFON и стремимся. В последние месяцы в рамках проекта мы открыли десятки площадок в регионах. В планах подключить к нему еще много городов по всей нашей необъятной стране».

Новая площадка в Курске.

Проект «Вызов» направлен на создание доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Его основная цель — предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим, вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

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АРХИВ

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