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В Крыму с 18 мая отменят обязательный режим самоизоляции

12:39
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP

Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение отменить режим самоизоляции с 18 мая, сообщает официальный портал регионального правительства.

Соответствующий указ размещен на портале. В Крыму режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен 17 марта. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в том числе парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе ввели обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций. Требование оставаться дома заменено на рекомендацию. Режим самоизоляции должны соблюдать только те граждане, которые приехали в регион из других регионов или из-за рубежа, а также крымчане старше 65 лет. Масочный режим и требование соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга остаются в силе до особого распоряжения властей.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Непосредственно в Республике Крым зафиксировано 258 подтвержденных случаев заражения и 2 летальных исхода. 103 человека выздоровели.

Дополнительная информация:

https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483

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