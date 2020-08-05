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В крови Ефремова после ДТП нашли следы запрещенных веществ

15:23
Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
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В крови актера Михаила Ефремова, который проходит виновником по делу о смертельном ДТП, после аварии были обнаружены запрещенные вещества. В его крови нашли следы марихуаны и кокаина, сообщает РИА «Новости».

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200805/1575404499.html

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