В крови Ефремова после ДТП нашли следы запрещенных веществ

В крови актера Михаила Ефремова, который проходит виновником по делу о смертельном ДТП, после аварии были обнаружены запрещенные вещества. В его крови нашли следы марихуаны и кокаина, сообщает РИА «Новости».

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.