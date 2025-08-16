Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

16 августа, 15:23

В Кремле сообщили, что президенты РФ и США не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, обсуждалось ли возможное возвращение российских спортсменов на международную арену во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?

— Нет, — сказал Песков «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Путин
Дональд Трамп
Читайте также
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Андрей Мостовой: «После нападения была ночь без сна. И постоянно мысли: почему это происходит именно со мной?»
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
В ЦСКА рассказали о решениях ФИФА по делам Влашича и Фукса
Словацкий форвард «Северстали» Лишка: «Жаль, что сборные России и Белоруссии не сыграют на Олимпиаде»
«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»
В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Автобус с футболистами попал в ДТП под Омском

Фетисов — о выступлении россиян в нейтральном статусе: «Мне все это противно»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости