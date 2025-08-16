В Кремле сообщили, что президенты РФ и США не обсуждали вопрос возвращения российских спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, обсуждалось ли возможное возвращение российских спортсменов на международную арену во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Был ли затронут вопрос о возможном возвращении российских спортсменов во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа?

— Нет, — сказал Песков «СЭ».