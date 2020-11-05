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В Кремле считают тревожной ситуацию с коронавирусом в России

14:13
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но остается под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом и прежде всего на свой опыт весенний и опирается. Конечно же, принимая во внимание все наработки других стран», — цитирует Пескова РИА «Новости».

В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.

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https://ria.ru/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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