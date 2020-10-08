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В Кремле считают статистику по коронавирусу поводом для серьезной обеспокоенности

16:12
Кремль. Фото AFP
Кремль. Фото AFP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в стране.

— В Кремле считают статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности, призывают россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, — приводит РБК слова Пескова.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 1 260 112 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 002 329 человек, зафиксировано 22 056 летальных исходов. Последние трое суток число заболевших превышает 11 тысяч человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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