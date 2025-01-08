В Красноярске был убит призер международных соревнований по вольной борьбе

Призера и победителя юношеских международных соревнований по вольной борьбе Антона Якименко убили в Красноярске во время драки, сообщает ТАСС.

Убийство произошло в ночь на 2 января, но известно о нем стало только 8 января. 26-летний погибший мужчина употреблял алкоголь в компании еще четверых людей в квартире. Между ним и еще одним мужчиной возник конфликт, в результате чего последний несколько раз ударил его ножом. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

В 2014 году Якименко стал победителем международного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в весовой категории до 42 килограммов, а в 2012 году стал вторым призером в этом же турнире в весовой категории до 35 килограммов. Также Якименко побеждал на турнире на призы Заура Батаева в 2017 году и выигрывал бронзовые медали на Спартакиаде 2015 года.