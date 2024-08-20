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Сегодня, 11:02

В Китае спортивного чиновника Хуан Суна осудили на семь лет за взятки

Виктория Кравченко
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Народный суд города Сунцзы приговорил экс-директора департамента соревнований Китайской футбольной ассоциации Хуан Суна к семи годам тюремного заключения за получение взяток, сообщает агентство Синьхуа. Он также оштрафован на 84 тысяч долларов.

Денежные средства и материальные ценности, которые он незаконно получил, будут изъяты и переданы государству.

Ранее на 11 лет за взяточничество был осужден бывший заместитель председателя Китайской футбольной ассоциации Ли Юйи.

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