В Китае под новый карантин попали более 100 миллионов человек

Китайские власти ввели строгие меры изоляции на северо-востоке страны из-за вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, информирует Bloomberg. Сообщается, что под карантин попали более 100 миллионов человек.

В провинции Цзилинь, где выявилено 34 новых случая заражения, прекратили автобусное и железнодорожное сообщение, а также закрыли школы. Жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшая эпидемия в стране закончилась.

И хоть группа из 34 заболевших разрастается не так быстро, как вспышка в Ухане, которая начала глобальную пандемию в декабре прошлого года, быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной после того, как он обуздал распространение вируса с огромными экономическими и социальными издержками.

На 18 мая в Китае зафиксировано 82 954 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Китае составляет 4 634 человека, сегодня зафиксировано 1 случай смерти.