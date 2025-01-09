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Сегодня, 15:22

В Казани от травм умерла помощница тренера по художественной гимнастике

Камила Абдурахманова
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В казанской студии «Эверест» скончалась помощница тренера по художественной гимнастике. Причиной стали травмы, полученные ранее.

«Ее зовут Дарья, она работала в нашей студии гимнастики, сейчас идут ее похороны», — рассказала сотрудница казанской студии гимнастики и растяжки «Эверест» для ТАСС.

Пресс-служба Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма сообщила, что одногруппники, друзья, преподаватели и руководящий состав университета поехали проводить ее в последний путь.

«Университет выражает глубокие соболезнования родителям и близким девочки, разделяет их боль. Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению «физическая культура», занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером», — добавили в пресс-службе вуза.

По информации Telegram-канала Shot, сотрудница спортивной студии в возрасте 20 лет получила серьезные травмы головы во время катания на тюбинге в Казани.

Источник: ТАСС
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