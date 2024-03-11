В какой день Масленица: когда начинается неделя и дата праздника в 2024 году

В 2024 году Масленицу празднуют с 11 марта

Масленица в 2024 году празднуется с 11 по 17 марта. Главные гуляния проходят в последний день, который также называют Прощеным воскресеньем.

Первые три дня праздника: понедельник, вторник и среда (11, 12 и 13 марта) — в народе называют Узкой Масленицей. Оставшиеся дни: четверг, пятница, суббота и воскресенье (14, 15, 16 и 17 марта) являются Широкой Масленицей.

Масленица — это праздник язычников у восточных славян, который выступает символом наступления весны после зимы. Во время масленичной недели сооружали горки и заливали катки, строили снежные городки и катались на лошадях. Молодежь пела песни о любви и гуляла. В последний день Масленицы сжигают чучело из соломы.

Главным традиционным блюдом на масленичную неделю являются блины с маслом. Принято готовить большое количество, чтобы ими можно было накормить родственников, друзей и соседей.

В наше время Масленицу празднуют с концертами, гуляниями и конкурсами с призами в разных городах России.