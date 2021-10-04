В Интернете произошел самый масштабный сбой за последние пять лет
20:59
Уже около часа не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы у Amazon и TikTok. Сообщается также, что есть отдельные сбои в работе Twitter и Telegram, но у большинства пользователей они пока работают.
При попытке зайти в Facebook появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Такое же сообщение появляется при попытке зайти в Instagram. Также есть проблемы и в работе WhatsApp. Появились данные и о перебоях в работе Вконтакте.
На сбои жалуются в том числе пользователи из России. Пока нет информации о том, когда проблемы будут устранены.
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