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В Интернете произошел самый масштабный сбой за последние пять лет

20:59
Массовый сбой в Интернете.
Массовый сбой в Интернете.

Уже около часа не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы у Amazon и TikTok. Сообщается также, что есть отдельные сбои в работе Twitter и Telegram, но у большинства пользователей они пока работают.

При попытке зайти в Facebook появляется сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Такое же сообщение появляется при попытке зайти в Instagram. Также есть проблемы и в работе WhatsApp. Появились данные и о перебоях в работе Вконтакте.

На сбои жалуются в том числе пользователи из России. Пока нет информации о том, когда проблемы будут устранены.

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Евгений Петров все материалы автора

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