В инструкции к «Спутнику V» появилось противопоказание для больных раком

В новой редакции инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение, сообщает «РИА Новости».

По данным источника, людям с онкологическими болезнями необходимо с осторожностью подходить к применению препарата. В предупреждении объясняется, что информации о влиянии «Спутника V» на людей со злокачественными опухолями пока недостаточно.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — сообщается в инструкции.

Ранее сообщалось, что Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило использовать российскую вакцину «Спутник V».

«Спутник V» — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса, созданный в Центре им. Гамалеи совместно с РФПИ. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. В декабре в России стартовала массовая вакцинация препаратом «Спутник V». Вакцина показала более чем 91-процентную эффективность после третьего промежуточного анализа.

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека.