В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В штате Махараштра (Индия) обнаружен новый штамм коронавируса, сообщает The Hindustan Times.

Новый вариант инфекции получил название «дельта плюс». Министерство здравоохранения страны заявило, что этот штамм в данный момент еще не переведен в категорию вызывающих беспокойство врачей, он вызывает интерес у исследователей коронавируса.

По данным портала Worldometers на 21 июня, Индия является второй страной в мире по количеству случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. В стране выявлен 29 935 221 случай заражения и 388 164 летальных исхода, вылечились 28 844 199 человек. За последние сутки в Индии заразились 53 009 человек, зарегистрировано 1 113 летальных исходов.