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В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

10:58
Эпидемия коронавируса в Индии. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в Индии. Фото AFP
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В штате Махараштра (Индия) обнаружен новый штамм коронавируса, сообщает The Hindustan Times.

Новый вариант инфекции получил название «дельта плюс». Министерство здравоохранения страны заявило, что этот штамм в данный момент еще не переведен в категорию вызывающих беспокойство врачей, он вызывает интерес у исследователей коронавируса.

По данным портала Worldometers на 21 июня, Индия является второй страной в мире по количеству случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. В стране выявлен 29 935 221 случай заражения и 388 164 летальных исхода, вылечились 28 844 199 человек. За последние сутки в Индии заразились 53 009 человек, зарегистрировано 1 113 летальных исходов.

Дополнительная информация:

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/20-delta-plus-covid-cases-found-in-maharashtra-101624215154627.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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