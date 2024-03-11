В Хакасии на видео попал сход снежной лавины, которая накрыла сноубордиста

Снежная лавина накрыла сноубордиста, который катался на горнолыжном курорте в хакасском поселке Приисковый.

Пострадавшего удалось спасти помощью специальных датчиков (биперов).

В пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии РИА Новости рассказали, что инцидент случился в минувшие выходные, однако о произошедшем нет никакой официальной информации.