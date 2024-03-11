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11 марта, 14:00

В Хакасии на видео попал сход снежной лавины, которая накрыла сноубордиста

Виктория Кравченко
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Снежная лавина накрыла сноубордиста, который катался на горнолыжном курорте в хакасском поселке Приисковый.

Пострадавшего удалось спасти помощью специальных датчиков (биперов).

В пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии РИА Новости рассказали, что инцидент случился в минувшие выходные, однако о произошедшем нет никакой официальной информации.

Отмечается, что риск схода лавин в Хакасии сохраняется с середины осени до конца весны, сообщили после случившегося в пресс-службе МЧС по республике.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240311/snoubord-1932269356.html
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