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В ГУ МВД подтвердили смерть водителя, пострадавшего в аварии с участием Ефремова

08:38
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Водитель Сергей Захаров, который пострадал в аварии с актером Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на ГУ МВД.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

Дополнительная информация:

https://t.me/rian_ru/40864

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