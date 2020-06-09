В ГУ МВД подтвердили смерть водителя, пострадавшего в аварии с участием Ефремова

Водитель Сергей Захаров, который пострадал в аварии с актером Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в реанимации. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на ГУ МВД.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.