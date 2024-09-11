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Сегодня, 18:49

В Госдуме заявили о готовности принять спортсменов из Украины

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Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Россия готова принять спортсменов из Украины.

«Есть же ряд украинских спортсменов и футболистов, которые остались в России, успели подписать контракты с клубами. Пример Анатолия Тимощука, который работает в «Зените»? Да. Самое удивительное, что все пройдет. Через какое-то время все забудут про это», — сказала Журова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, украинский вратарь Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы попасть из Украины в Румынию, откуда отправился в Беларусь и подписал контракт с мозырской «Славией».

Денис Шелихов. Украинец переплыл реку в ластах ради перехода в белорусский клуб. Он готовил побег два месяца

Источник: РБ Спорт
Светлана Журова
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