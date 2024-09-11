В Госдуме заявили о готовности принять спортсменов из Украины

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Россия готова принять спортсменов из Украины.

«Есть же ряд украинских спортсменов и футболистов, которые остались в России, успели подписать контракты с клубами. Пример Анатолия Тимощука, который работает в «Зените»? Да. Самое удивительное, что все пройдет. Через какое-то время все забудут про это», — сказала Журова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, украинский вратарь Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы попасть из Украины в Румынию, откуда отправился в Беларусь и подписал контракт с мозырской «Славией».