В Госдуме внесли проект по отмене признания CAS российскими спортивными федерациями

Депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли проект об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями, сообщает «РИА Новости».

«В целях восстановления спортивного суверенитета Российской Федерации вношу предложение о признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Статья 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» говорит о том, что общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги имеют право признавать иностранный арбитраж и применять его санкции к спортсменам, которые не исполняют решения суда.

Ранее в среду, 2 ноября стало известно, что 21 ноября CAS рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов на решение ФИФА разрешать иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с командами до конца сезона-2022/23.