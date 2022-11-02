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Сегодня, 20:48

В Госдуме внесли проект по отмене признания CAS российскими спортивными федерациями

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Депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли проект об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями, сообщает «РИА Новости».

«В целях восстановления спортивного суверенитета Российской Федерации вношу предложение о признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Статья 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» говорит о том, что общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги имеют право признавать иностранный арбитраж и применять его санкции к спортсменам, которые не исполняют решения суда.

Ранее в среду, 2 ноября стало известно, что 21 ноября CAS рассмотрит апелляции восьми российских футбольных клубов на решение ФИФА разрешать иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с командами до конца сезона-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221102/cas-1828796779.html
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