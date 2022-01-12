В Госдуме связали запрет белорусским футбольным клубам тренироваться за рубежом с политическими мотивами

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» отказ Министерства спорта Белоруссии в разрешении футбольным клубам проводить тренировочные сборы за границей.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» отказ Министерства спорта Белоруссии в разрешении футбольным клубам проводить тренировочные сборы за границей.

«В России о такой практике не слышал. Клубы — самостоятельные спортивные соединения, которые входят в федерации, которые тоже являются объединениями. Не могу точно сказать, какова структура футбола в Беларуси. Думаю, что она, наверное, похожа на нашу со своими нюансами. Другой вопрос, что все прекрасно понимают, в какой ситуации находится белорусское общество. Там сейчас не самые спокойные времена. Вероятно, этот запрет обусловлен такими моментами. Но мы можем что-то неправильно понимать», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев объяснил, почему отечественные футбольные клубы обычно проводят тренировочные сборы за рубежом.

«Клуб вправе сам выбирать место тренировки для своих спортсменов, систему подготовки. Специфика футбола заключается в том, что это летний вид спорта. Зимой не так много мест, где наша национальная команда или клубы могут проводить полномасштабные сборы. Многое зависит от характера сборов. Наша национальная база порой не соответствует тем требованиям, которые продиктованы задачей клубов или национальной команды на сборы. Поэтому они ездят в Турцию, на Кипр, в европейские страны. В этом ничего страшного нет, весь мир так делает, это нормальная практика», — добавил Свищев.



Из-за отсутствия разрешения на зарубежные сборы возникли сложности у солигорского «Шахтера», «БАТЭ», минского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».