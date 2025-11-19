Статьи
Сегодня, 21:20

В Госдуме сообщили, что РФС и Минспорта включились в вопрос о возвращении пива на стадионы

Константин Белов
Корреспондент
Болельщик с пивом на стадионе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«В данный вопрос включились и президент РФС, и министр спорта России. Это помогло сдвинуть вопрос с мертвой точки. Теперь мы, как авторы законопроекта о возможном возвращении пива на стадионы, не одиноки. Поэтому с большой вероятностью, можно сказать, что скоро все перевернется», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

  • Питерский пёс

    Может и коньячек разрешим? Мы перевоспитались, теперь можно

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ну раз ТАКИЕ люди включились,скоро оно польется рекой!:grin::beers::laughing:

    19.11.2025

    • На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами из репортажей

    Свищев о продаже пива на стадионах: «Внебюджетный источник финансирования необходим. Деньги пойдут на развитие спорта»

    Takayama

