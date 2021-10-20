В Госдуме считают невозможным развитие спорта без коронавирусных ограничений

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о влиянии на спорт введения выходных дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября президентом России.

«Реалии жизни таковы, что необходимо соблюдать все требования и нормы, которые сейчас выдвигаются нашими врачами, руководством страны. Это реальные и необходимые вещи, без которых сейчас невозможно побороть коронавирусную инфекцию. К сожалению, на спорте это отразиться не лучшим образом. Мы все прекрасно понимаем, что будут введены ограничения в спортивных соревнованиях, на посещение зрителей. Это плохая новость. Но такие меры необходимо соблюдать, чтобы не было полной отмены соревнований, которое мы уже проходили», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также президент Федерации керлинга России высказался о развитии спорта в условиях новых коронавирусных ограничений.

«Очень надеемся, что эти ограничительные меры, которые сейчас принимаются, носят временный характер. Все-так медицина поднимается, становится больше сознательных граждан, которые прививаются. Надеюсь, что эти меры быстренько со всем справятся, и наши трибуны будут заполнены болельщиками. Без понимания, без этих ограничений невозможно будет дальше развивать спорт», — добавил Свищев.

На совещании с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера страны Татьяны Голиковой об объявлении с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.