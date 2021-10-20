В Госдуме считают невозможным развитие спорта без коронавирусных ограничений
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о влиянии на спорт введения выходных дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября президентом России.
«Реалии жизни таковы, что необходимо соблюдать все требования и нормы, которые сейчас выдвигаются нашими врачами, руководством страны. Это реальные и необходимые вещи, без которых сейчас невозможно побороть коронавирусную инфекцию. К сожалению, на спорте это отразиться не лучшим образом. Мы все прекрасно понимаем, что будут введены ограничения в спортивных соревнованиях, на посещение зрителей. Это плохая новость. Но такие меры необходимо соблюдать, чтобы не было полной отмены соревнований, которое мы уже проходили», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также президент Федерации керлинга России высказался о развитии спорта в условиях новых коронавирусных ограничений.
«Очень надеемся, что эти ограничительные меры, которые сейчас принимаются, носят временный характер. Все-так медицина поднимается, становится больше сознательных граждан, которые прививаются. Надеюсь, что эти меры быстренько со всем справятся, и наши трибуны будут заполнены болельщиками. Без понимания, без этих ограничений невозможно будет дальше развивать спорт», — добавил Свищев.
На совещании с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера страны Татьяны Голиковой об объявлении с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.
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