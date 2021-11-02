В Госдуме считают, что у футболиста из Украины могут быть проблемы из-за жесткого высказывания о ЛГБТ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание нападающего сборной Украины по футболу Артема Беседина о неприятии к нетрадиционным меньшинствам.

«С одной стороны, Украина ломится в Европу, с другой стороны, допускает такие жесткие высказывания. Каждый имеет право делать свой выбор. Такие высказывания никакого отношения к спорту не имеют. Если бы он не был представителем национальной сборной, то это одна ситуация. Но этот человек носит национальный герб. В таком формате данное высказывание недопустимо. Я думаю, у него могут быть проблемы в будущей карьере из-за этого», — сказал Свищев «СЭ».

Форвард сборной Украины Артем Беседин заявил, что ни в каком виде не поддерживает нетрадиционные меньшинства. Он также высказал мнение, что хотел бы огородить своего сына от геев.