В Госдуме прокомментировали продажу подаренных автомобилей для олимпийских призеров

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о продаже автомобилей BMW, которые были подарены призерам Олимпийских игр в Токио-2020.

«Не могу осуждать других, — сказала Журова «СЭ». — Даже у меня был ряд историй, когда давали машины после медали на Олимпийских играх. И ребята понимали, что стоимость машины равна стоимости квартиры. Многие девчонки тогда продавали машины, чтобы купить недвижимость. Спортсмены нуждались в жилье, которое можно было только купить. У кого-то были другие семейные обстоятельства, по которым проходила продажа машины. У всех по-разному. У меня машина до сих пор осталась с 2006 года, она у меня единственная, езжу на ней и сегодня. В мое время был акцент, что это машина от президента. Поэтому я решила, что сохраню ее у себя. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский. Спортсмены вправе поступать с ним так, как хочется».

Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 XDrive30d с М-пакетом стартует с 7,05 миллиона рублей за версию M Sport Plus и доходит до 9,05 миллиона за M Sport Max. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8,2 миллиона рублей.

Еще один «олимпийский» BMW выставили на продажу накануне: это был X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, который достался серебряному призеру Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.