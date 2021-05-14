В Госдуме прокомментировали исключение песен Моргенштерна из плей-листа Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с исключением нецензурных песен Моргенштерна и 10age из плей-листа Евро-2020 по футболу.

«УЕФА стали заложниками информации советчиков. Как такая музыка могла туда попасть? Они посмотрели у кого больше всего просмотров, решили, что эти песни понравятся людям. Почему никто не перевел текст, там столько мата, что не увидел бы только слепой. Молодцы, что быстро среагировали, но в следующий раз нужно обращаться в Россию за советом. Необязательно бежать за хайпом и хватать любые песни. Обязательно нужно делать запрос на добавление нормальной музыки. Пускай люди, которые придут на матчи в Санкт-Петербурге слушают знакомые себе песни, а не западные хиты. Если мы принимаем Евро, значит имеем право на добавление своей музыки», — сказал Свищев «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

(Антон Иванов)