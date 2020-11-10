В Госдуме призвали возбудить уголовное дело после слива видео Дзюбы

Депутат Госдумы Игорь Лебедев посоветовал форварду «Зенита» Артему Дзюбе обратиться в полицию после публикации в сети интим-видео с участием нападающего сборной России.

«Я считаю, что в нашей стране защита персональных данных находится на невысоком уровне, в отличие от других стран Запада. В этом направлении есть, где работать, но не столько законодателям, сколько правоприменителям», — цитирует Лебедева Sport24.

«В случае с Дзюбой, если Артем сам не собирается писать заявление, а есть информация, что у него был взломан телефон, правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело и начать расследование на основании этого. Это, во-первых, накажет виновных, дабы неповадно было в следующий раз, а во-вторых, обелит имя Артема Дзюбы, если действительно был факт взлома и кражи его личной информации.

Я не думаю, что этот скандал с Дзюбой повлияет на рост внимания к вопросу защиты персональных данных. Мы, депутаты, каждый день получаем сотни жалоб наших граждан на мошеннические действия в банках, но реакции никакой нет. Поэтому я не уверен, что скандал со сливом видео футболиста как-то повлияет на ситуацию. А вот если бы взломали мобильный телефон какого-нибудь министра или вице-премьера, думаю, завтра бы уже все правоохранительные органы страны стояли на ушах.

Я советую Артему официально обратиться в органы правоохранительной власти и написать заявление. Мы, со своей стороны, в случае поступления подобного заявления, готовы взять дело на контроль и с помощью депутатских запросов поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы зашевелились и приняли какие-то меры", — сказал Лебедев.