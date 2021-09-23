В Госдуме призвали перестать шутить над Артемом Дзюбой

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» высказался о шутке «Матч ТВ» про нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«При всем том, что это, конечно, был не самый красивый эпизод, хочется обратится ко всем. Ну хватит уже шутить над человеком, зачем издеваться? Это полнейшее негодяйство. Между прочим, он ничего не украл и никого не убил. Его поступок можно отнести к числу нелепых. Мне уже противно в очередной раз возвращаться к этой теме. Почему никто не вспоминает хорошие поступки Артема? Он забил много голов за нашу сборную. Люди, хватит, пора уже останавливаться. Всему своя мера должна быть», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 23 сентября, в социальных сетях появилось видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ», в котором канал пошутил над Дзюбой, использовав следующие строчки в рэп-композиции: «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет. Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит».

В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на матчи Лиги наций, а также лишен капитанской повязки в «Зените».